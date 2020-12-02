Рада врегулювала підслідність злочинів, скоєних на окупованих територіях

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт щодо визначення територіальної підсудності справ, підсудних розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, та підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території.

Як передає кореспондент Укрінформу, за таке рішення проголосували 275 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Автори законопроєкту нагадують, що наприкінці грудня 2017 року було ліквідовано та створено низку апеляційних та апеляційних господарських судів. Згідно з Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 452/2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» ліквідовано Апеляційний суд міста Києва, Апеляційний суд Київської області, Апеляційний суд АР Крим та Апеляційний суд міста Севастополя та відповідно утворено Київський апеляційний суд, Кримський апеляційний суд та Севастопольський апеляційний суд, однак відповідні зміни до законодавства не були внесені.

«Таким чином, наразі склалась ситуація, коли відсутні правові підстави звертатись в новостворені апеляційні суди для визначення ними суду, який буде здійснювати правосуддя в зазначених категоріях справ», - зазначається у пояснювальній записці.

Вказаним законопроєктом пропонується внести зміни до частини першої та частини другої статті 12 вказаного закону, замінивши назви ліквідованих судів на новостворені відповідно до указів Президента України.

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Окрім цього, пропонується визначити підслідність кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території, в загальному порядку, визначеному КПК України.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо визначення територіальної підсудності судових справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, та підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території було зареєстровано 23 листопада 2018 року вісьмома депутатами дев’ятого та восьмого скликання.