Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною - Кулеба

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Він зазначив, що як міністр намагається вирішити проблеми у відносинах з Угорщиною з трьох причин.

"По-перше, це важлива країна-сусід у Центральній Європі, і ми теж частина цього простору, з сусідами треба мати добрі стосунки. По-друге, це держава-член НАТО, і ми хотіли б нормально взаємодіяти з Угорщиною в питанні євроатлантичної інтеграції. По-третє, це держава-член Євросоюзу, позиція якої нам теж важлива", - сказав дипломат.

Водночас він зауважив, що вирішувати ці питання, наявні проблеми і будувати амбітне майбутнє можна за двох умов: коли обидві сторони поважають законодавство і національні інтереси одна одної. За словами Кулеби, повага до інтересів один одного – це простір, де відбувається "дуже багато інтерпретацій".

"Ніхто не налаштований політично воювати з Угорщиною. Але і Угорщина має поважати наше національне законодавство і національні інтереси", - акцентував глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України запросило посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто та вручило ноту протесту через незаконну політичну агітацію угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах 25 жовтня, а також заборонило в'їзд двом високопосадовцям з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що таким чином Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції.