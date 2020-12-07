Україна з приходом Байдена розраховує на більшу підтримку Штатів у протидії агресії РФ - Кулеба

Після приходу в Білий дім нової адміністрації Україна розраховує на більшу підтримку команди Джо Байдена у протидії російській агресії, а також не виключає більшої залученості до тем боротьби з корупцією і судової реформи в Україні.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

"Джо Байден є першим в історії президентом США, якому в перший рік роботи не треба пояснювати, що таке Україна... Він дуже добре знає файл, і люди довкола нього теж. Не можна при цьому ігнорувати той факт, що останній рік-півтора тема України у внутрішній політиці США була болісною. До речі, Україна пройшла цей період гідно, і це треба теж зафіксувати. І сподіваємося, що це буде належно оцінено", - сказав Кулеба.

За його словами, ще один важливий елемент, який матиме вплив на Україну, стосуватиметься політики США стосовно Росії.

"Безумовно, ми будемо чути надалі набагато менше нереалістичних ідей щодо "побудови мостів" з Росією, що треба щось “перезавантажувати” з РФ попри відсутність жодних конструктивних кроків з її боку. Тобто у цієї адміністрації інший в цьому плані підхід, вони пройшли певний шлях у відносинах з Росією, і Росія була теж однією з тем виборчої кампанії в США. Ми чули, що казав з цього приводу Джо Байден. Тому розраховуємо і на більшу підтримку в протидії російській агресії", - зазначив очільник МЗС.

Окрім того, за прогнозом Кулеби, після приходу нової адміністрації США більш інтенсивно залучатимуться до тем боротьби з корупцією, судової реформи в Україні.

"Але тут наш порядок денний збігається, і ми готові розвивати активну взаємодію зі США на цих треках", - запевнив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада цього року. Найбільшу кількість голосів вибірників набрав демократ Джо Байден. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року.