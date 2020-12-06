Українці хочуть припинення війни, але не мають ілюзій щодо намірів країни-агресора – Зеленський

Українці хочуть чесного припинення війни на Донбасі, але не мають ілюзії, що після цього можна буде розслабитись і не дбати про оборону.

Про це Президент Володимир Зеленський написав у Телеграмі, вітаючи військовослужбовців із Днем Збройних сил України, повідомляє Укрінформ.

«Українці – мирний народ. Ми справді хочемо чесного припинення війни на Донбасі, повернення всіх наших тимчасово окупованих територій і людей. Але не маємо ілюзії, що після цього можна буде розслабитись і не дбати про оборону. Не маємо також жодних ілюзій щодо справжніх намірів країни-агресора», - зазначив глава держави.

На його думку, сьогодні одне з найважливіших наших свят – День Збройних сил України. День, коли треба бути лаконічнішим, змістовнішим, конкретнішим і щирим. «Кожен з нас може жити своїм звичним життям, реалізовувати мрії та планувати майбутнє виключно завдяки тим чоловікам і жінкам, які захищають нашу державу у Збройних силах. Саме вони забезпечують для нас свободу. Можливість будувати свій комфорт, шукати своє щастя. Коли вповні це усвідомлюєш, вдячність за це – безмежна», - підкреслив Президент.

Він також згадав у цей день про військових кореспондентів і волонтерів. Бо їхнє таке щире захоплення армією й таку повагу до бійців, як у них, мало в кого ще можна зустріти. А що особливо цінне, то це емоційна підтримка ними воїнів на фронті та після повернення.

«Військові кореспонденти та волонтери за роки війни стали невід'ємною частиною Збройних сил, це рідні люди та дуже значна допомога. В усіх сенсах. Тож наша подяка сьогодні має бути і їм», - додав Зеленський.

На думку глави держави, День Збройних сил – це час сказати не тільки про те, що було, і про нашу вдячність воїнам, які врятували Україну від агресії Росії, а й про перспективу.

«Світ змінюється. Іншим скоро буде й те, як людство воює. Отже, маємо приділяти ще більше, набагато більше уваги розвитку наших Збройних сил, всієї системи оборони держави й, відповідно, ставленню суспільства до цього завдання. Маємо вкладати в це суттєві кошти. Хоча не тільки в нас, а всюди у світі люди ще не звикли до думки, що поле бою вже в наступному десятилітті кардинально відрізнятиметься від того, яке ми бачили раніше», - підкреслив він.

Зеленський переконаний, що штучний інтелект, роботизація, безпілотники, нові форми та методи агресивного впливу на країни та інформаційної боротьби – все це робить загрози в майбутньому ще більш серйозними та потребує від нас ще активнішої модернізації.

Президент подякував військовим за службу та за те, що дарують нам вільне життя.

Сьогодні в Україні відзначають День Збройних сил України. Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закони «Про оборону України» та «Про Збройні Сили України».