Дію закону про особливий статус Донбасу можуть продовжити – Разумков

Дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі - так званий закон про особливий статус Донбасу - може бути продовжено на наступному пленарному тижні.

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, пролонгація можлива, станом на сьогодні таких ініціатив поки що немає, але теоретично вони можуть з'явитися найближчим часом. ... Інші якісь зміни, я думаю, мало реалістичні, тому що пройти це питання треба буде швидко, оскільки закінчується таймінг нашої роботи в цьому році. Це можливо буде зробити на наступному пленарному тижні, коли з'явиться так ініціатива. Поки що такі ініціативи в ВР не зареєстровані”, - сказав Разумков.

Як повідомлялося, закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі було ухвалено у вересні 2014 року, і він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. У жовтні 2017-го термін дії закону продовжено на рік, у жовтні 2018 — до 31 грудня 2019 року, а у грудні 2019 — до 31 грудня 2020 року.