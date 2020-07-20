Разумков відповів Кремлю на вимоги змінити Конституцію: Ми самі визначимося

Вимагати змін до Конституції може український народ, Президент України або народні депутати, будь-яка інша держава цього не має права робити.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання щодо вимог Росії про зміни до Основного закону України по Донбасу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вносити зміни до Конституції України може вимагати лише український народ, українське суспільство, українська Верховна Рада, народні депутати, Президент, інші інституції, які працюють на користь нашої держави. Будь-яка інша держава не має такого права. Ми не пропонуємо зміни до їх законів, тим більше до їх Конституції, думаю, ми самі визначимося з нашою Конституцією”, - підкреслив спікер.

Разом з тим він наголосив, що на законодавчому рівні треба буде ще багато працювати для того, щоб повертати тимчасово окуповані території як Донбасу, так і Криму.

“Ми готові працювати і ухвалювати закони, які дозволять нам повернути тимчасово окуповані території, повернути своїх людей, повернути свої кордони, виходячи виключно з інтересів Української держави”, - підкреслив Разумков.

Як повідомлялося, 3 липня німецький журнал Der Spiegel повідомив з посиланням на документ, отриманий центром з розслідувань "Досьє" з урядових кіл РФ, що Москва вимагає від Києва до 6 липня розробити проєкт поправок до Конституції про надання окремим регіонам Донбасу особливого порядку місцевого самоврядування.

4 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто не має права вимагати від України найближчим часом представити законопроєкт про поправки до Конституції про особливий статус Донбасу.