Парламент розблокував призначення керівника САП

Верховна Рада ухвалила закон, який розблоковує призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як передає Укрінформ, за відповідний законопроєкт № 4227 у цілому проголосували 289 народних депутатів.

Так, документ відновлює дію одного абзацу частини четвертої статті 39 закону «Про прокуратуру», дія якого раніше була зупинена.

«Уточнення абзаців частини четвертої статті 39 закону «Про прокуратуру», дія якої зупинена, дозволить відновити положення, яким передбачено, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначається на посаду строком на 5 років», - йдеться в пояснювальній записці.

Як повідомлялося, посада керівника САП залишається вакантною після звільнення у серпні 2020 року Назара Холодницького.

Однак процедуру призначення нового керівника не могли розпочати через необхідність змінити законодавство.

Зокрема, як пояснили автори законопроєкту № 4227, дія частини четвертої статті 39 закону «Про прокуратуру», яка, серед іншого, визначає, що заступник генерального прокурора - керівник САП призначається строком на п’ять років, була призупинена до 1 вересня 2021 року на підставі закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року.

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Водночас депутати вже делегували своїх членів до складу Конкурсної комісії з обрання керівника САП. Таким чином, після ухвалення законопроєкту № 4227 розблокується і порядок його призначення.

Загалом конкурсна комісія складається з 11 осіб: 4 представників Ради прокурорів та 7 делегованих Верховною Радою.

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Після обрання переможця конкурсу на посаду керівника САП комісія подає цього кандидата для його призначення генеральним прокурором.