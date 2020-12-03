«5 питань Президента» оплатили внесками на підтримку партії «Слуга народу»

Фінансування заходів із проведення опитування громадян у день виборів 25 жовтня, ініційованого Президентом, відбувалося в порядку, передбаченому договором між партією «Слуга народу» і ТОВ «Зе-медіа» за рахунок отриманих внесків на підтримку партії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у відповіді політичної партії «Слуга народу» на звернення народних депутатів від «Європейської солідарності», яке оприлюднила співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко у Фейсбуці.

«Фінансування заходів із проведення опитування (виготовлення бюлетенів, матеріально-технічне забезпечення тощо) відбувалось в порядку, передбаченому в договорі, укладеному між політичною партією «Слуга народу» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Зе-медіа», за рахунок отриманих внесків на підтримку політичної партії»Слуга народу» відповідно до пункту 1 частини 3 статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні», - йдеться у документі.

Також у відповіді політсили йдеться, що згідно з законом, партія щоквартально зобов'язана подавати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

«Оскільки опитування відбувалось 25 жовтня 2020 року, що відповідає четвертому кварталу 2020 року, відповідно до вимог чинного законодавства витрати політичної партії «Слуга народу» на організацію та проведення опитування будуть відображені у звіті до Національного агентства з питань запобігання корупції за четвертий квартал 2020 року, який буде подано політичною партією «Слуга народу» у визначені чинним законодавством України терміни», - зазначається у відповіді.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

Українцям запропонували дати відповідь на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.