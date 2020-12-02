Депутатам змінили перелік «поважних причин», щоб не ходити в Раду

Верховна Рада ухвалила закон щодо підстав відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів.

Документ підтримали 248 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Закон уточнює перелік поважних причин відсутності народного депутата на пленарному засіданні Верховної Ради, а також на засіданні парламентського комітету, до складу якого він входить.

Закон вносить зміни до частини третьої статті 26 Регламенту Верховної Ради, абзацу першого і другого частини п’ятої статті 33 Закону «Про статус народного депутата України» та до частини третьої статті 47 Закону «Про комітети Верховної Ради України».

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Відзначається, що підставою для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях ВР, які проводяться відповідно до календарного плану роботи сесії, з поважних причин є: виконання ним у цей час доручень парламенту, голови ВР відповідно до закону, комітету (за рішенням комітету, до складу якого входить депутат); відрядження, участь у заходах, що здійснюються у межах роботи постійних делегацій; тимчасова непрацездатність; отримання послуг у сфері охорони здоров’я (згідно з медичним висновком); відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка у зв'язку з народженням дитини, відпустка для догляду за дитиною, відпустка у зв'язку з одруженням, відпустка у зв'язку зі смертю рідних, інші обставини, коли згідно із законодавством працівнику надається відпустка; документально підтверджені транспортні перешкоди, які унеможливлюють участь у пленарному засіданні.

Поважними причинами відсутності народного депутата на пленарному засіданні Ради є й інші, пов’язані з реалізацією прав і виконанням обов’язків, визначених Цивільним процесуальним кодексом, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства, Кримінальним процесуальним кодексом, Законом «Про Конституційний Суд України», про що народний депутат, у разі якщо він є учасником або іншою особою, яка бере участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення, судовому процесі, кримінальному провадженні, судовому провадженні, конституційному провадженні, завчасно, але не пізніше дня проведення наступного пленарного засідання, має повідомити Голові Верховної Ради шляхом подання заяви (повідомлення), до якої додається копія документа на підтвердження неможливості бути присутнім на пленарному засіданні.