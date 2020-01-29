Через прогули депутатам у листопаді не виплатили майже 3 мільйони - ЧЕСНО

У листопаді 2019 року через прогули засідань комітетів та неучасть у голосуваннях на засіданнях Верховної Ради народним депутатам не виплатили майже три мільйони гривень.

Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".

"Майже три мільйони гривень — таку суму не виплатили народним депутатам у листопаді 2019 року через прогули засідань комітетів та неучасть у голосуваннях на засіданнях Верховної Ради. За цей місяць, відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради, 78 народним депутатам припинили відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ними депутатських повноважень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прогульники були у всіх фракціях і депутатських групах, а також серед позафракційних. Найбільший відсоток депутатів-прогульників виявився у фракції ОПЗЖ: там 50% нардепів не отримали “депутатських”.

Як повідомляє рух "ЧЕСНО", серед прогульників комітетів є п’ятий Президент України Петро Порошенко, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович, родина Льовочкіних та член "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.