Разумков каже, що на наступний рік створення «ковідного» фонду не передбачено

Разумков каже, що на наступний рік створення «ковідного» фонду не передбачено

Укрінформ
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що наступного року в Україні не планується створення окремого фонду для боротьби з Covid-19.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні, на наступний рік окремого протиковідного Фонду не передбачалося. Сьогодні тривають дискусії в стінах парламенту, деякі фракції виступають про це, народні депутати кажуть, що потрібно створювати додатковий окремий ковідний фонд", - розповів глава ВР.

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За словами Разумкова, щодо цього питання існує дві позиції. З одного боку, не стільки принципово, чи буде це єдиний фонд, звідки йтиме фінансування, або це будуть окремі фонди в Міносвіти, МОЗ, Міноборони, МВС, які будуть спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з боротьбою проти коронавірусу. 

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Як повідомляв Укрінформ, за розрахунками МОЗ, НСЗУ на Програму медичних гарантій у 2021 році необхідно 225 млрд гривень. Уряд передбачив у проєкті бюджету 123 млрд. У НСЗУ вже заявили, що у разі ухвалення бюджету ПМГ на цьому рівні вже в другому кварталі 2021 року не вистачить коштів на оплату лікування хворих на COVID-19, також доведеться відмовитися від доплат лікарям за роботу з ковід-пацієнтами, від запровадження індикаторів якості для первинної та екстреної меддопомоги, зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам, тощо.

Фото: ВР

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