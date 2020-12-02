Разумков каже, що на наступний рік створення «ковідного» фонду не передбачено

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що наступного року в Україні не планується створення окремого фонду для боротьби з Covid-19.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні, на наступний рік окремого протиковідного Фонду не передбачалося. Сьогодні тривають дискусії в стінах парламенту, деякі фракції виступають про це, народні депутати кажуть, що потрібно створювати додатковий окремий ковідний фонд", - розповів глава ВР.

За словами Разумкова, щодо цього питання існує дві позиції. З одного боку, не стільки принципово, чи буде це єдиний фонд, звідки йтиме фінансування, або це будуть окремі фонди в Міносвіти, МОЗ, Міноборони, МВС, які будуть спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з боротьбою проти коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, за розрахунками МОЗ, НСЗУ на Програму медичних гарантій у 2021 році необхідно 225 млрд гривень. Уряд передбачив у проєкті бюджету 123 млрд. У НСЗУ вже заявили, що у разі ухвалення бюджету ПМГ на цьому рівні вже в другому кварталі 2021 року не вистачить коштів на оплату лікування хворих на COVID-19, також доведеться відмовитися від доплат лікарям за роботу з ковід-пацієнтами, від запровадження індикаторів якості для первинної та екстреної меддопомоги, зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам, тощо.

Фото: ВР