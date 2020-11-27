Виборчий кодекс потребує змін щодо ролі медіа - заступник глави МКІП

Виборчий кодекс у частині медійної тематики ще потребує внесення змін.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку висловив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко під час онлайн-презентації і обговорення «Підсумки та висновки медіамоніторингу місцевих виборів 2020».

"В контексті виборчого законодавства - так, справді помітні деякі зміни. Тим не менше, ми так само знаємо і бачимо, що виборче законодавство, його реформа ще не завершена. Тим більше, коли ухвалюється такий величезний комплексний Виборчий кодекс, уваги на всі нюанси у ньому не вистачало. І в медійній тематиці багато речей, на моє переконання, ще потребують внесення змін", - зазначив Шевченко.

Урядовець додав, що зараз, у період "без виборів", після того, як були проведені місцеві вибори, а за рік перед цим - парламентські й президентські, є гарний час подивитися на вивчені уроки і на те, які зміни потенційно потрібно впроваджувати.

Крім того, Тарас Шевченко висловив сподівання, що законопроєкт "Про медіа", який є виконанням одного із зобов'язань за угодою про Асоціацію з Європейським Союзом, почне рухатися в законодавчій площині і буде ухвалюватися і доопрацьовуватися в подальшому.

Як повідомлялося, місцеві вибори 25 жовтня пройшли в Україні за оновленим Виборчим кодексом.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування звернувся до Центральної виборчої комісії з пропозицією до 15 січня підготувати та надати аналіз проблематики застосування виборчого законодавства під час організації та проведення місцевих виборів у 2020 році та щодо вдосконалення виборчого законодавства в частині проведення місцевих виборів.