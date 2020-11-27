За брехню в деклараціях більш як на мільйон залишать кримінальну відповідальність - робоча група ВР

Робоча група з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та вдосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи Конституційного Суду дійшла висновку, що за брехню в декларації і за її неподання має бути кримінальна відповідальність.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу розповів голова робочої групи, голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

"Ми дійшли висновку, що за брехню в декларації і за неподання декларації має бути кримінальна відповідальність. Це перша позиція. Друге - все ж таки потрібно підняти поріг, з якого стартує кримінальна відповідальність. На сьогодні це 250 прожиткових мінімумів, це приблизно в цифрах - 500 тисяч гривень. Тобто, помилка на 500 тисяч грн була кримінальною відповідальністю до рішення Конституційного Суду. Ми визначаємо, що кримінальна відповідальність стартує з 500 прожиткових мінімумів - це понад мільйон гривень. До цієї суми залишається відповідальність, але адміністративна", - зазначив Монастирський.

Далі буде...