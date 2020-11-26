В Офісі Президента не планують кадрові зміни в уряді — Тимошенко

В Офісі Президента не думають над звільненням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, також не варто чекати найближчим часом звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в телеінтерв'ю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Денис дійсно потрібна людина. Людина, в якої є команда і який наразі працює над тим, аби подолати ковід — це загальносвітова проблема. Та кризова ситуація в економічному плані, яка теж не лише в нашій країні... Я розумію, чому з’являються ці чутки, бо він комусь невигідний на посаді Прем’єр-міністра. Неможливо бути повністю задоволеним якоюсь людиною. Звісно, що є питання, які вирішуються у робочому порядку”, - сказав Тимошенко.

Він також спростував чутки про можливе призначення керівником уряду Володимира Гройсмана (ексглави Кабміну), але відзначив його заслуги у стабілізації ситуації в Україні.

“Він зробив багато в свій час, стабілізував ситуацію, яка хиталася. Дійсно, передав керування новій команді у нормальному стані. В мене з ним нормальні стосунки, досить конструктивні, з урахуванням того, що його партія (Українська стратегія Гройсмана — ред.) зайняла монобільшість у Вінниці та Вінницькій області. Влада повинна працювати з місцевими владами”, - заявив заступник керівника офісу Президента.

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Він також спростував чутки про можливе звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

“Якби це було питання вирішене і його хотіли звільнити, то звільнили б на минулій або позаминулій сесії Верховної Ради”, - заявив Тимошенко.

Фото: Наталя Кравчук / НВ