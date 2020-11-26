На Банковій кажуть, що питання дострокових виборів Ради не стоїть

Питання дострокових парламентських виборів в Україні не стоїть.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в телеінтерв'ю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Питання того, що вибори будуть навесні, наприклад, - цього питання, судячи з того, що я бачу, немає взагалі на порядку денному. Є питання об’єктивні, які відбуваються в роботі (Верховної) Ради... Всі розуміють, що є питання по роботі, але ми намагаємося їх якось вирішити, консолідувати єдність фракцій, особливо “Слуги народу”, - сказав Тимошенко.

Водночас, на його думку, те, що партії після завершення місцевих виборів не розпускають виборчі штаби, недобре для країни, адже певним чином призводить до дестабілізації.

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“Питання просте — народ обрав Президента, народ обрав Верховну Раду. Це рішення народу. І зараз інші сили роблять те, що просто нівелюють рішення народу, з кожним днем все більше і більше, для того, щоб наблизити момент парламентських виборів і спробувати вийти на розмову про те, що потрібна коаліція”, - заявив заступник керівника ОП.

Фото: LIGA.net