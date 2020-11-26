Заступник глави ОП Тимошенко оцінив шанси Разумкова виграти вибори

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко вважає, що Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не перемiг би сьогодні на президентських виборах.

Як передає Укрінформ, таку думку Тимошенко висловив в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман.

"Дмитро Разумков - людина команди, спікер Ради. Я не знаю, які у нього є особисті амбіції, чи хоче він потім йти балотуватися в президенти ... Я з ним це, чесно кажучи, не обговорював. Україна - це країна, де політична ситуація часто різко змінюється. Я не можу сказати, що буде через чотири роки (це ніхто не може сказати). Але я вважаю, що якби зараз були вибори, Дмитро їх не виграв би. Якою буде ситуація через чотири роки - хто його знає . Чи піде Президент Зеленський на другий термін? Якщо не піде, чи будуть нові кандидати?" - сказав Тимошенко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що у нього абсолютно робочі відносини з Офісом Президента, а свої стосунки з главою держави Володимиром Зеленським він назвав хорошими.