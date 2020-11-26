Україна у РЄ наполягає на відстороненні Росії від рішень щодо держав, які зазнали її агресії

Україна у Раді Європи наполягає на відстороненні Російської Федерації від розгляду питань стосовно держав, які зазнали російської агресії і окупації.

Таку позицію української сторони висловив на засіданні Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) постійний представник України при РЄ Борис Тарасюк, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Беручи до уваги також присутність держави-агресора серед членів Ради Європи, Україна пропонує відстороняти представників Російської Федерації від обговорення ситуацій у тих державах, які зазнали агресії і окупації з боку РФ», - заявив Тарасюк.

Як повідомили у постійному представництві, нині у Раді Європи завершується 4-й цикл моніторингу виконання Україною рамкової конвенції про захист національних меншин. Проєкт резолюції по Україні з цього питання переданий до розгляду в КМРЄ.

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Посол Тарасюк заявив, що Україна послідовно виступає за збереження на порядку денному Ради Європи питання захисту прав національних меншин й високо цінує співпрацю і конструктивний діалог з європейськими партнерами та секретаріатом організації у питаннях імплементації Києвом Рамкової конвенції про захист національних меншин.

«Такий крок означає знаходження широкої підтримки виваженому компромісному тексту проєкту резолюції із відповідними рекомендаціями. Такому конструктивному підходу протидіє делегація РФ, намагаючись протиставити свою деструктивну позицію всім делегаціям РЄ», - заявили у Постійному представництві України.

Як наголошується, українська сторона рішуче засуджує деструктивні дії РФ у Раді Європи. При цьому Україна має, у свою чергу, певні питання до коректності та належного викладення фактів у тексті проєкту резолюції КМРЄ щодо виконання самою Росією Рамкової конвенції.

«Ми спостерігаємо масові порушення прав національних меншин на тимчасово окупованих територіях України, що перебувають під ефективним контролем Російської Федерації. І у зв'язку з цим наполягаємо на тому, що Раді Європи необхідно визначити ефективні інструменти моніторингу тимчасово окупованих територій, зокрема у дистанційному режимі», - заявив посол Тарасюк.