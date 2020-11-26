Посол України у Білорусі назвав «дивним співпадінням» вручення ноти і приїзд Лаврова

Посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що йому було дивно чути від білоруської сторони про буцімто існування загроз безпеці і діяльності посольства Білорусі в Києві.

Як передає Укрінформ, про це дипломат заявив в ефірі каналу «Україна -24».

За словами Кизима, коли є якесь занепокоєння однієї сторони діями іншої сторони, і це стосується дипломатичного представництва, такі виклики посла - це природна і нормальна практика.

«Але, на жаль, склалося так, що мене завжди викликають в МЗС тільки для того, щоб вручити ноту протесту», - констатував посол.

Він зазначив, що, на думку білоруської сторони, ті акції, які проходять біля посольства Білорусі в Україні, несуть загрозу безпеці і діяльності дипломатичної місії і її співробітників.

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«Відверто кажучи, мені було трохи дивно чути таке, оскільки я знаю, що в нас дипломатичні місії охороняються досить серйозно. Та й у зверненнях (посольства Білорусі - ред.) до Шевченківської райдержадміністрації більше йшлося про те, що скупчення людей заважає пересуванню транспорту…

А що стосується безпеки, то я бачив там ( біля посольства Білорусі – ред.) посилений кордон», - зауважив дипломат.

У відповідь на запитання щодо можливого існування зв’язку між його викликом до МЗС Білорусі і приїздом до Мінська очільника МЗС Росії Сергія Лаврова на засідання спільної колегії двох міністерств, Кизим зазначив, що йому теж спало на думку, що «якось воно дивно співпало».

«Принаймні, мене запевнили, що це співпадіння, що просто ситуація так склалася, бо давно збиралися викликати із цього приводу (акцій біля посольства Білорусі у Києві – ред.) ... Але я теж звернув на це увагу.. . Можливо, дійсно вони щось хочуть показати, не хочу сказати своїм "старшим братам", як вони люблять (називати – ред.), що вони теж у цьому антиукраїнському тренді працюють», - припустив посол України.

Як повідомляв Укрінформ, до Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь 26 листопада викликали посла України Ігоря Кизима в зв'язку з акціями біля дипломатичних представництв Білорусі на підтримку протестувальників проти режиму Лукашенка і затриманих активістів.

Міністерство закордонних справ України заявило, що вважає виклик посла України Ігоря Кизима до МЗС Білорусі і вручення йому ноти протесту у зв'язку з акціями біля білоруських диппредставництв в Україні «надмірно емоційною і безпідставною реакцією».