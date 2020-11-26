МЗС назвало ноту послу України «надмірно емоційною реакцією» Білорусі

МЗС назвало ноту послу України «надмірно емоційною реакцією» Білорусі

Укрінформ
Міністерство закордонних справ України вважає виклик посла України Ігоря Кизима до МЗС Білорусі і вручення йому ноти протесту у зв'язку з акціями біля білоруських диппредставництв в Україні «надмірно емоційною і безпідставною реакцією».

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МЗС.

«МЗС України взяло до уваги вручення послу України в Білорусі ноти протесту МЗС Білорусі. Вважаємо реакцію білоруської сторони надмірно емоційною і в цілому безпідставною», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС зауважили, що для України як європейської демократичної держави свобода слова і свобода зібрань мають фундаментальне значення, тож жодних підстав для обмеження права на мирний протест в цій ситуації не існує. Окрім того, правоохоронні органи України вживають належних заходів, щоб на постійній основі, а особливо під час акцій протестів, гарантувати безпеку як учасників акцій, так і посольства Білорусі та його працівників.

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У цьому контексті у МЗС акцентували, що Україна чітко дотримується положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року і гарантує безпеку іноземних дипломатичних місій на своїй території.

“Очікуємо, що білоруська сторона також з належною відповідальністю ставитиметься до своїх міжнародних зобов’язань і не допускатиме порушень дипломатичного імунітету на кшталт безпідставних оглядів дипломатичного автомобіля посла України в Білорусі при перетині українсько-білоруського кордону”, - зауважили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві також нагадали, що в період Революції гідності в Україні білоруська сторона не реагувала на провокації громадян, які під стінами посольства України в Мінську демонстрували свою вкрай недружню позицію до України і обраного українським народом європейського курсу.

Як повідомляв Укрінформ, до Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь 26 листопада викликали посла України Ігоря Кизима в зв'язку з акціями біля дипломатичних представництв Білорусі на підтримку протестувальників проти режиму Лукашенка і затриманих активістів.

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