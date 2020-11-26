Білорусь підготувала санкції проти українських чиновників
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reform.by.
"Ми напрацювали вже і вживемо відповідних адекватних заходів. На початковому етапі ми підготували список санкцій щодо офіційних осіб України. Будемо дивитися, як далі розвиватимуться події. Ми не будемо залишати без відповіді жодну з дій України, спрямованих проти білоруської держави", - сказав міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.
За його словами, Мінськ розглядає долучення Києва до західних санкцій щодо Білорусі як "недружній крок" і "спробу втручання у внутрішні справи Білорусі".
Як повідомляв Укрінформ, 20 листопада Україна і ще шість країн долучилися до рішення Ради ЄС розширити санкції проти режиму Олександра Лукашенка.
У Білорусі більше ніж три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Лукашенко.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.