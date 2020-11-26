Білорусь підготувала санкції проти українських чиновників

МЗС Білорусі підготувало список санкцій стосовно ряду українських офіційних осіб у відповідь на долучення Києва до західних санкцій щодо Мінська.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reform.by.

"Ми напрацювали вже і вживемо відповідних адекватних заходів. На початковому етапі ми підготували список санкцій щодо офіційних осіб України. Будемо дивитися, як далі розвиватимуться події. Ми не будемо залишати без відповіді жодну з дій України, спрямованих проти білоруської держави", - сказав міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

За його словами, Мінськ розглядає долучення Києва до західних санкцій щодо Білорусі як "недружній крок" і "спробу втручання у внутрішні справи Білорусі".

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Як повідомляв Укрінформ, 20 листопада Україна і ще шість країн долучилися до рішення Ради ЄС розширити санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

У Білорусі більше ніж три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.