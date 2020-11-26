Партійні гроші: Окружний адмінсуд взявся за позов «Батьківщини» до НАЗК

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” до Національного агентства з питань запобігання корупції”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Розглянувши заяву про забезпечення позову, яка надійшла одночасно із позовом, суд відмовив позивачу у вжитті заходів його забезпечення.

Зокрема, суд мотивував своє рішення тим, що Політичною партією «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» не надано належних доказів, які б свідчили про те, невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити подальше виконання рішення суду або ефективний захист інтересів позивача.

У суді нагадують, що позивач просить суд визнати протиправними дії працівників НАЗК при складенні Висновку про результати аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та визнати неправомірними окремі його пункти.

Серед інших вимог позову – скасувати наказ НАЗК про зупинення державного фінансування статутної діяльності Партії за четвертий квартал 2020 року.

Як повідомлялося, Нацагентство з питань запобігання корупції у четвертому кварталі 2020 року зупинило державне фінансування «Батьківщини» Юлії Тимошенко через порушення у фінансовому звіті партії.