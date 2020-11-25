«Батьківщину» позбавили державного фінансування через порушення у звіті

Нацагентство із питань запобігання корупції у четвертому кварталі 2020 року зупинило державне фінансування «Батьківщини» Юлії Тимошенко через порушення у фінансовому звіті партії.

Це рішення НАЗК партія вирішила оскаржити в Окружному адмінсуді Києва, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОАСК.

Політсила просить суд визнати протиправними дії працівників НАЗК при складенні висновку про фінансовий звіт і скасувати наказ про припинення держфінансування.

Також у «Батьківщині» просять на час розгляду справи і до вироку суду повернути їм фінансування.

Наразі ОАСК вирішує, чи є правові підстави відкривати адміністративне провадження.

Як пише рух «Чесно» з посиланням на висновок НАЗК, у звіті партії за перший квартал 2020 року виявили одразу кілька порушень. Вони стосуються аналізу звітності регіональних організацій партії та її центрального офісу, а саме:

відсутність звіту міської організації партії міста Українка;

відсутність відомостей про наявність фінансових зобов’язань перед ТОВ “Фінейт” на 45 тис. гривень;

підписання видаткових накладних про прийом спонсорських внесків у вигляді листівок, брошур та плакатів особами, які на момент підписання цих документів перебували за кордоном і не могли вчиняти юридичні дії з прийому спонсорських внесків (стосується сумської та київської обласних організацій);

щодо донорів київської міської організації та кіровоградської обласної організації виявлено невідповідність доходу донорів та розміру їхніх внесків на користь цих осередків у 2017–2020 роках;

договори з низкою компаній на загальну суму понад 14 млн гривень були датовані раніше, ніж були відкриті вказані у них банківські рахунки, у чому НАЗК вбачає ознаки порушення статті 203 Цивільного кодексу України (йдеться про витрати коштів, які партія отримала з держбюджету в якості компенсації витрат на парламентську виборчу кампанію).

«Чесно» зазначає, що загалом це вже третій випадок, коли НАЗК зупиняє виплату державних грошей парламентським партіям, але у перших двох випадках «Опозиційний блок» та «Слуга Народу» відмовлялися від фінансування самі.

До слова, рішення щодо «Батьківщини» — перше, яке обґрунтоване не відмовою самої партії, а рішенням НАЗК після перевірки фінансової звітності. Це перший випадок застосування такої санкції з моменту запуску НАЗК та запровадження квартального звітування для партій у 2016 році.