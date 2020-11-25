Україна в ТКГ хоче побачити «російський план» врегулювання на Донбасі

Україна висунула вимогу Росії надати свій план врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це Радіо Свобода сказав представник окремих районів Донецької та Луганської областей на переговорах ТКГ Сергій Гармаш.

Він зазначив, що українська делегація на переговорах вперше зайняла принципову позицію.

«Дуже жорстке сьогодні засідання. Вперше Україна займає таку принципову позицію. Ми напряму висунули вимогу Росії, щоб вона як член Тристоронньої контактної групи і учасник конфлікту надала свій документ, не посилаючись на ОРДЛО, які не є членами Тристоронньої контактної групи», – зазначив Гармаш.

За його словами, представник Росії Борис Гризлов не надав жодної відповіді на це питання. Крім того, сторони переговорів звинуватили одна одну в намірі вийти з Тристоронньої контактної групи та Мінських домовленостей.

Водночас російська агенція ТАСС цитує голову делегації Росії у ТКГ Бориса Гризлова: «Донбас запропонував план спільних дій, тобто дорожню карту врегулювання конфлікту, відповідно до Мінської угоди, яка може бути підтримана Верховною Радою і Президентом України. Україні було також запропоновано представити свою версію оптимальної дорожньої карти... Українська делегація передала Контактній групі абсолютно неадекватний, внутрішньо суперечливий проєкт, що містить прямі порушення Мінських угод. Сьогодні Росія підтримала план окремих районів Донецької та Луганської областей як єдиний з представлених Контактній групі документів».

24 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу повідомила, що представник Росії на засіданні політичної підгрупи заявив про підтримку Москвою плану дій із врегулювання на Донбасі, запропонованого представниками тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.

Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до наступного засідання ТКГ.

5 листопада голова делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який у разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО передбачає проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.