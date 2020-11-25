Уряд розширив перелік пунктів видачі паспортів РФ, які не визнаватимуться Україною

Уряд розширив перелік пунктів видачі паспортів РФ, які не визнаватимуться Україною

Укрінформ
Кабмін розширив перелік пунктів видачі російських паспортів для жителів ОРДЛО та Криму, які не визнаватимуться Україною.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалене на засіданні Кабміну у середу.

Уповноважені органи іноземної держави знаходяться на території РФ: у Ростовській області 14 відділень, у Краснодарському краї - 4.

Зокрема, відтепер не визнаватимуться документи, видані в населених пунктах Ростовської області: Донецьк, Червоний Сулін, Матвєєв Курган, Шахти, а також паспорти, видані в Краснодарському краї.

З деталями можна ознайомитись у додатку.

"Метою проєкту розпорядження є розширення переліку пунктів видачі паспортних документів, які видані уповноваженими органами (підрозділами) іноземної держави з порушенням принципів і норм міжнародного права та/або з метою завдання шкоди державному суверенітету, територіальній цілісності, національним інтересам України", — йдеться у пояснювальній записці.

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Як раніше повідомлялося, президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.

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