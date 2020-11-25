Уряд розширив перелік пунктів видачі паспортів РФ, які не визнаватимуться Україною

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалене на засіданні Кабміну у середу.

Уповноважені органи іноземної держави знаходяться на території РФ: у Ростовській області 14 відділень, у Краснодарському краї - 4.

Зокрема, відтепер не визнаватимуться документи, видані в населених пунктах Ростовської області: Донецьк, Червоний Сулін, Матвєєв Курган, Шахти, а також паспорти, видані в Краснодарському краї.

З деталями можна ознайомитись у додатку.

"Метою проєкту розпорядження є розширення переліку пунктів видачі паспортних документів, які видані уповноваженими органами (підрозділами) іноземної держави з порушенням принципів і норм міжнародного права та/або з метою завдання шкоди державному суверенітету, територіальній цілісності, національним інтересам України", — йдеться у пояснювальній записці.

Як раніше повідомлялося, президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.