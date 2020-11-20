Мешканці окупованого Донбасу обурені вимогою «влади» щодо українських паспортів

Жителі окупованих територій обурені вимогою "влади" легалізувати паспорта України, видані після липня 2014 року, щоб потім мати можливість отримати паспорт так званої Донецької народної республіки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це пишуть місцеві сепаратистські ЗМІ в окупованому Донецьку, ця тема активно обговорюється людьми в соціальних мережах.

«Видані після липня 2014 року паспорта України підлягають обов'язковій реєстрації на території ДНР ... Дана реєстрація стосується як ID-карти, так і паперового паспорта. Після реєстрації ви отримуєте адресну довідку, в якій вказані дані з нового паспорта громадянина України, а також реєстрація за місцем проживання», - цитують «офіційне повідомлення влади» жителі Донецька.

І пояснюють, що ця так звана «адресна довідка» дає можливість «держорганам ДНР приймати ID-карти і паспорта України». Вказується, що прийом громадян для легалізації паспортів проходить без попереднього запису, адресна довідка видається протягом 3 днів після подачі документів, при цьому в паспорт України жодні позначки не ставляться. «З адресною довідкою, можна подавати документи на отримання паспорта ДНР», - пишуть донеччани.

Рішення "влади" населення окупованого Донецька сприймають, як зайве джерело «викачування грошей у людей».

Так, у загальнодоступній групі в Фейсбуці «Донецьк без глянцю» у своїх коментарях до цієї новини якийсь Михайло пише: «Чергова викачка грошей у населення. Потрібно зібрати 6 різних папірців, які ніхто даром не дасть і тільки потім отримати ще один папірець, гордо пойменований «адресною довідкою», і ціна якої скромно замовчується))», а користувач Олена зазначає:« Ну, чудять без баяна ... Панове , вас ще ніхто не визнав, крім Осетії, а ви вже пишете указ за указом ... пригальмуйте ...». Якась Ірина в обговоренні теми додає: «Я теж обурена. Наказ за наказом і все протиконституційні. Я проти. На підставі чого ці накази штампуються? Їм їсти хочеться? А люди бидло?».

Такі й подібні коментарі супроводжують це «рішення ДНР про легалізацію паспортів України».