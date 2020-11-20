Мешканці окупованого Донбасу обурені вимогою «влади» щодо українських паспортів
Як передає кореспондент Укрінформу, про це пишуть місцеві сепаратистські ЗМІ в окупованому Донецьку, ця тема активно обговорюється людьми в соціальних мережах.
«Видані після липня 2014 року паспорта України підлягають обов'язковій реєстрації на території ДНР ... Дана реєстрація стосується як ID-карти, так і паперового паспорта. Після реєстрації ви отримуєте адресну довідку, в якій вказані дані з нового паспорта громадянина України, а також реєстрація за місцем проживання», - цитують «офіційне повідомлення влади» жителі Донецька.
І пояснюють, що ця так звана «адресна довідка» дає можливість «держорганам ДНР приймати ID-карти і паспорта України». Вказується, що прийом громадян для легалізації паспортів проходить без попереднього запису, адресна довідка видається протягом 3 днів після подачі документів, при цьому в паспорт України жодні позначки не ставляться. «З адресною довідкою, можна подавати документи на отримання паспорта ДНР», - пишуть донеччани.
Рішення "влади" населення окупованого Донецька сприймають, як зайве джерело «викачування грошей у людей».
Так, у загальнодоступній групі в Фейсбуці «Донецьк без глянцю» у своїх коментарях до цієї новини якийсь Михайло пише: «Чергова викачка грошей у населення. Потрібно зібрати 6 різних папірців, які ніхто даром не дасть і тільки потім отримати ще один папірець, гордо пойменований «адресною довідкою», і ціна якої скромно замовчується))», а користувач Олена зазначає:« Ну, чудять без баяна ... Панове , вас ще ніхто не визнав, крім Осетії, а ви вже пишете указ за указом ... пригальмуйте ...». Якась Ірина в обговоренні теми додає: «Я теж обурена. Наказ за наказом і все протиконституційні. Я проти. На підставі чого ці накази штампуються? Їм їсти хочеться? А люди бидло?».
Такі й подібні коментарі супроводжують це «рішення ДНР про легалізацію паспортів України».