Окупанти проводять примусову паспортизацію на Донбасі - розвідка

Російські окупаційні адміністрації продовжують заходи з примусової паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і з початку вересня мають щотижня уточнювати дані про наявність російських паспортів у місцевих найманців.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

“Обов’язковою умовою проходження військової служби особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК окупантів передбачено наявність у них російського громадянства. З початку вересня ц. р. командири з’єднань і частин окупантів зобов’язані щотижня доповідати по команді уточнені дані про наявність паспортів РФ у найманців з числа місцевих мешканців і членів їх сімей та інформацію про надання документів на отримання російського громадянства”, - повідомив речник.

Крім того, за словами Гуцуляка, у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ введені додаткові умови набору на військову службу за контрактом. Зокрема, при оформленні контракту кандидати неодмінно повинні мати військовий квиток т. зв. «ДНР/ЛНР» та паспорт громадянина РФ.