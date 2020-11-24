Посол України передав вірчі грамоти королю Швеції
Укрінформ
Посол України Андрій Плахотнюк 23 вересня передав за спеціальною процедурою, встановленою під час пандемії COVID-19, оригінали вірчих грамот Його Величності Королю Швеції Карлу XVI Густаву через Службу протоколу МЗС Швеції.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Посольства України у Швеції.
Зазначається, що проведення офіційної аудієнції посла України у Його Величності Короля Швеції Карла XVI Густава планується після завершення дії обмежувальних заходів, пов’язаних з протидією поширенню COVID-19.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 вересня призначив Андрія Плахотнюка Надзвичайним Повноважним Послом України в Королівстві Швеція.