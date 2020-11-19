Посол України вручив вірчі грамоти імператору Японії Нарухіто

Посол України вручив вірчі грамоти імператору Японії Нарухіто

Фото, відео
Укрінформ
Посол України Сергій Корсунський вручив вірчі грамоти імператору Японії Нарухіто.

Як передає Укрінформ, про це дипломат повідомив у Фейсбуці.

"В Японії з приводу таких подій кажуть "Ічі го, ічі є" - одне життя один шанс. Саме таким шансом є вручення вірчих грамот єдиному монарху на землі, що має титул імператора, - Його Величності Імператору Японії Нарухіто", - написав Корсунський.

Він додав, що церемонія була зворушливою і дуже урочистою, також величезне враження на дипломата справила бесіда з монархом, який є символом Японської нації і єдності держави, та фантастичної краси парк у імператорському палаці.

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Як повідомлялося, 29 жовтня посол України в Японії Сергій Корсунський вручив копії вірчих грамот віце-міністру закордонних справ Японії пану Такео Акіба.

Президент Володимир Зеленський 14 квітня призначив Сергія Корсунського Надзвичайним і Повноважним Послом України в Японії.

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