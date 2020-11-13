Президент призначив Зеленко послом у Сингапурі

Як передає Укрінформ, відповідний указ №498/2020 розміщено на сайті глави держави.

“Призначити Зеленко Катерину Михайлівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сингапур”, - йдеться в документі.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленко до цього призначення з листопада 2018 року була речницею Міністерства закордонних справ.

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Раніше працювала в посольстві України в Австрії та в Представництві України при міжнародних організаціях у Відні, в посольстві України в Німеччині.

Фото: Громадське