Президент призначив Зеленко послом у Сингапурі
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Катерину Зеленко Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сингапур.
Як передає Укрінформ, відповідний указ №498/2020 розміщено на сайті глави держави.
“Призначити Зеленко Катерину Михайлівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сингапур”, - йдеться в документі.
Як повідомляв Укрінформ, Зеленко до цього призначення з листопада 2018 року була речницею Міністерства закордонних справ.
Раніше працювала в посольстві України в Австрії та в Представництві України при міжнародних організаціях у Відні, в посольстві України в Німеччині.
Фото: Громадське