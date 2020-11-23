На Банковій сказали, як зберегти єдність фракції «Слуга народу»

Фракція «Слуга народу» наразі втрачає єдність через орієнтованість частини депутатів на олігархів або на інші політичні проєкти, для подолання цього необхідно посилити комунікацію і з великим бізнесом, і з народними депутатами.

Як передає Укрінформ, про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню «Бабель».

За його словами, наразі очевидно, що «олігархи чи, скоріше, великий бізнес» інвестували капітали в певні політичні проєкти, зокрема в рамках партії «Слуга народу».

«Тепер вони у примітивний спосіб намагаються вирішувати свої лобістські завдання. Наша мета — пояснити великому бізнесу, що так це не працює», - зазначив Подоляк.

З іншого боку, зауважив він, точно потрібно посилити комунікацію з парламентом.

«Якщо пів року тому можна було комунікувати через раз, то зараз потрібно постійно пояснювати свої дії. Є глава фракції, є кілька груп, є актив, який може практично регулярно у своєму колі зустрічатися з нами, з профільними заступниками та міністрами й обговорювати єдину стратегічну позицію. Я розумію, що не всі депутати будуть на це відгукуватися, тому що багато хто з них зацікавлені в інших політичних проєктах», - вважає радник голови ОП.

Він також висловив думку, що для спілкування з великим бізнесом потрібна публічна платформа, «Обговорити всі правила, умови і сказати, що ми хочемо, щоб ви їх дотримувалися. В Україні за якоюсь традицією великий бізнес вважає необовʼязковим виконувати взяті на себе зобовʼязання перед державою», - зазначив Подоляк.