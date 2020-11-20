Україна та Польща повинні зберігати єдність в оборонній сфері - Данілов

Польща була і залишається найвідданішим другом України у питаннях протидії гібридній російській агресії, тому важливо зберігати єдність та збагачувати союзницький потенціал в оборонній сфері двох країн.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща Павел Солох зробив важливу заяву про те, що НАТО має допомагати Україні і Грузії зміцнювати їх стійкість, зважаючи на загрози з боку Росії. Цілком підтримую думку Павела Солоха про важливість збереження єдності, збагачення союзницького потенціалу в оборонній сфері. Ці слова – чергове підтвердження послідовної підтримки польською стороною нашої держави в її європейських і євроатлантичних прагненнях. Тільки разом країни-члени НАТО та їх партнери можуть протистояти спільному ворогові», - наголосив Данілов.

Він підкреслив важливість продовження успішної співпраці попри пандемію коронавірусу та запевнив, що постійно перебуває на зв’язку з польським колегою.

«Ми з Павелом Солохом постійно перебуваємо на зв’язку, обговорюємо актуальні виклики у сфері безпеки. Думаю, що суттєвим внеском у зміцнення безпеки євроатлантичного простору стане активізація співпраці наших відомств у новому форматі на кшталт «Люблінського трикутника»», - зазначив очільник Радбезу, додавши, що Польща - надійний партнер у нинішні складні часи, і Україна цінує це.

Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада в рамках онлайн-конференції «Шлях до Варшавського безпекового форуму» голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що Північноатлантичний альянс повинен допомагати Україні та Грузії зміцнювати потенціал відлякування Росії.

Фото: РНБО