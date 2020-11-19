РНБО могла б стати майданчиком для вирішення проблем оборонної реформи - експерт

В Україні існують серйозні ризики зриву напрацювань оборонно-промислової реформи, і майданчиком для діалогу щодо їх вирішення могла би стати Рада національної безпеки та оборони.

Таку думку висловив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак під час круглого столу в Укрінформі.

«Ми сьогодні бачимо високі ризики зриву напрацювань оборонно-промислової і оборонної реформи взагалі і хочемо заявити, що потрібно вжити заходів, щоб ті напрацювання, які довели нас до старту реформи, не залишились напрацюваннями», - заявив Бадрак.

Серед базових проблем він назвав "неконструктивні" відносини між Генеральним штабом і головнокомандувачем ЗСУ, з одного боку, та суперечку між Укроборонпромом та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості - з іншого.

Крім того, за словами експерта, гостро стоїть питання переозброєння війська.

«На сьогодні створилась ситуація, коли закон про оборонні закупівлі не вступив в дію, а суспільство вже вимагає більш прозорої політики», - зауважив Бадрак.

Він додав, що керівники підприємств та представники Укроборонпрому і профільного парламентського комітету наразі не розуміють орієнтирів Генштабу ЗСУ та політики щодо закупівель озброєнь. А це не дозволяє підприємствам будувати свою стратегію щодо розвитку виробництв і технологій.

Крім того, ще одним проблемним питанням є збалансування імпорту озброєння та внутрішнього виробництва, зауважив Бадрак.

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Для вирішення цих проблем експерт пропонує реалізувати два кроки: створити майданчик, де буде вестись професійна дискусія і вирішуватимуться суперечки між учасниками процесу, а також сформувати кілька державних цільових програм, які дадуть змогу передбачати бюджет для армії на 3-5 років.

Таким майданчиком для діалогу щодо вирішення проблем оборонно-промислової реформи може стати РНБО, вважає Бадрак.