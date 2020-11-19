У Мінстратегпромі здивовані заявою Укроборонпрому щодо затримки реформи ОПК

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості здивовані заявою державного концерну Укроборонпром щодо втручання відомства в господарську діяльність і блокування реформи концерну і оборонно-промислового комплексу.

Про це заявив перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерій Іващенко під час круглого столу в ІА «Укрінформ» 19 листопада, повідомляє кореспондент агентства.

«Ми здивовані демаршем керівництва концерну Укроборонпром і спробою цього суб'єкта господарської діяльності позиціонувати себе як ексклюзивного політичного гравця, що має виключне право визначати пріоритети, методи та шляхи реформування і розвитку надважливої стратегічної галузі держави і надавати оцінку органам державної влади»,- сказав Іващенко.

Він наголосив, що завдання створити ефективну модель функціонування оборонно-промислового комплексу України в умовах війни з російським агресором є надзвичайно важливим питанням державного рівня. «Публічне втручання в неналежну до компетенції суб'єкта господарювання сферу, а саме в державну військово-промислову політику не може розцінюватися нами інакше, як спроба зірвати реалізацію завдань, визначених Президентом та закріплених чинним законодавством», - підкреслив Іващенко.

Він зазначив, що Мінстратегпром спільно з Укроборонпромом, державними органами влади та громадськими організаціями вже кілька місяців працюють над розробкою нових нормативно-правових актів, необхідних для формування ОПК. Заступник міністра додав, що головне завдання Мінстратегпрому - забезпечити ефективне функціонування всіх оборонних підприємств включно з Укроборонпромом, адже "суб'єкт господарювання не може сам себе реформувати».

За словами Іващенка, заяви про наміри Мінстратегпрому підпорядкувати собі 6 авіабудівних підприємств після виведення їх з Укроборонпрому є «маніпуляцією і підміною понять». «Ми не плануємо залишати в себе ці 6 авіабудівних підприємств і керувати ними в ручному режимі. Вони були введені до складу концерну Укроборонпром штучно», - зауважив він.

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Як повідомляв Укрінформ, ДК "Укроборонпром" 18 листопада опублікував заяву про те, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості втручається в господарчу діяльність концерну і третій місяць системно блокує реформування Укроборонпрому. Зокрема, не розпочато підготовку Стратегії оборонно-промислового комплексу; не затверджено політику власності концерну, яка на момент заснування нового міністерства була розроблена та узгоджена відповідними органами державної влади; за наполяганням міністерства зупинено розгляд законопроєктів, необхідних для початку реформування державного сектору оборонно-промислового комплексу, при цьому протягом чотирьох місяців міністерство не надало жодних альтернативних пропозицій або системних зауважень до законопроєктів, запропонованих народними депутатами; не розглянутими залишаються неодноразові звернення концерну щодо вирішення ключових проблем виробників у питанні ціноутворення, державних гарантій, казначейських рахунків тощо.

У концерні також заявляють про надходження з Мінстратегпрому усних доручень та численних наполягань. Зокрема, систематично надходять вимоги та рекомендації щодо призначення сторонніх осіб директорами підприємств концерну, а саме компаній "Укрспецекспорт", "Спецтехноекспорт", "Укроборонсервіс", ДП "Київський бронетанковий завод", ПАТ "Київський завод Радар", Івано-Франківського котельно-зварювального заводу та підприємств у Львівській області. У концерні стверджують, що окремо висловлюються наполегливі вимоги щодо звільнення співробітників "Укроборонпрому", відповідальних за безпеку, експорт, зв’язки з державними органами влади та трансформацію.

Раніше Мінстратегпром презентував реформу ОПК, яка передбачає корпоратизацію підприємств оборонної промисловості. Зокрема будуть створені дві державні холдингові компанії: одна на базі Укроборонпрому з умовною назвою "Оборонні системи України" та друга - аерокосмічна. До аерокосмічного холдингу долучаться, крім підприємств Державного космічного агентства, авіаційні підприємства ще 6 авіабудівних підприємств, які наразі входять до складу Укроборонпрому.