Зеленський підписав зміни до закону «Про публічні закупівлі»

Президент підписав закон «Про внесення змін до статті 17 закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку з ухваленням закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 954-ІХ.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави, передає Укрінформ.

«Документ має на меті узгодження термінології, запровадженої законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (№ 2617-VIII), який Верховна Рада підтримала 22 листопада 2018 року, з термінологією, яка застосовується в інших законодавчих актах», - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, закон, узвалений Верховною Радою з листопада, набирає чинності на наступний день після опублікування.