У Раді немає політичної волі для розв'язання конструкційної кризи - Кондратюк

У Верховній Раді відсутня політична воля для схвалення законопроєктів, які могли б сприяти розв'язанню конституційної кризи у країні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Зараз, на жаль, немає політичної волі в парламенті проголосувати будь-який закон, що стосується як повернення до електронного декларування… такі реконструкції Конституційного Суду як інституції", - сказала Кондратюк.

Водночас вона зазначила, що у Верховній Раді створена робоча група, до якої увійшли представники всіх фракцій і політичних груп, яка на базі Комітету з антикорупційної політики розроблятиме законопроєкти щодо розв'язання конституційної кризи.

За словами Кондратюк, буде створено три законопроєкти: один з них стосуватиметься повернення електронного декларування, другий - кримінальної відповідальності за надання недостовірних даних в е-декларації, а третій – змін стосовно діяльності Конституційного Суду, якщо вони будуть потрібні.

Як повідомлялося, 27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Зеленський у зв'язку з рішенням КСУ скликав термінове закрите засідання РНБО. Було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КСУ.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КСУ від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як ухвалене суддями в умовах реального конфлікту інтересів.

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2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до Закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

Невдовзі у ВР було зареєстровано законопроєкт №4319 «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)», серед його авторів – представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря та представник Президента у КС – Федір Веніславський.

Законопроєкт пропонує збільшити з 10 до 12 необхідну кількість голосів для ухвалення рішення Великою палатою Конституційного Суду. Крім того, автори пропонують зміни, які передбачають, що регламент КСУ затверджується законом.