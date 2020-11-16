Рада не розглядатиме у вівторок законопроєкти щодо КСУ і е-декларацій

Керівники депутатських фракцій і груп на засіданні погоджувальної ради не підтримали розгляд у вівторок, 17 листопада, законопроєктів щодо вирішення конституційної кризи і відновлення е-декларування.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення було ухвалено за результатами рейтингового голосування на засіданні погоджувальної ради 16 листопада.

"Чи є можливість завтра розглядати законопроєкти, які стосуються Конституційного Суду і е-декларування?... Три фракції "за". На жаль, рішення не прийнято", - сказала віцеспікерка Олена Кондратюк, яка тимчасово виконує обов'язки Голови ВР.

Олена Кондратюк також зазначила, що "кожен провалений законопроєкт у залі завтра не сприятиме як інтересам держави, так і парламенту взагалі".

Перед цим співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко запропонувала поставити на рейтингове голосування винесення у порядок денний законопроєктів про е-декларування, зокрема, законопроєкт Дмитра Разумкова №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що планує підписати розпорядження щодо створення при Комітеті з питань антикорупційної політики робочої групи щодо напрацювання законопроєктів з вирішення конституційної кризи. Створити таку робочу групу запропонував Голова ВР Дмитро Разумков.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до Закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.

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Також у парламенті 5 листопада було зареєстровано законопроєкт №4319 «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)», серед його авторів – представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря та представник Президента у КС – Федір Веніславський.

Законопроєкт пропонує збільшити мінімально необхідну кількість голосів з 10 до 12 для ухвалення рішення Великою палатою Конституційного Суду України. Крім того, автори також пропонують зміни, які передбачають, що Регламент КСУ затверджується законом.