У Раді створять робочу групу для вирішення конституційної кризи
Як передає кореспондент Укрінформу, про це політик заявила під час погоджувальної ради.
"Ми розуміємо, що рішення щодо врегулювання конституційної кризи дуже непрості й відповідальні та потребують ретельної підготовки в парламенті. Парламент - це та інституція, яка має шукати і забезпечувати законний і правовий вихід із цієї конституційної кризи. Саме тому я підтримую ініціативу про створення робочої групи, я сьогодні видам відповідне розпорядження, щоб на базі Комітету з питань антикорупційної діяльності створити робочу групу, куди б увійшли представники всіх фракцій і груп, які зацікавлені нарешті у вирішенні конституційної кризи, і на базі вже існуючих напрацювати законопроєкти або новий, які будуть стосуватися двох питань: повернення е-декларування та змін щодо Конституційного суду як такого. Я дуже прошу, щоб це розпорядження було підготовлене апаратом ВР - сьогодні ми його запустимо в дію" - зазначила Кондратюк.
Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.
Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.
Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.
Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.
Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України». Документ передбачає внесення змін до Закону «Про запобігання корупції», якими пропонується відновити права НАЗК.
Також у парламенті 5 листопада було зареєстровано законопроєкт №4319 «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)», серед його авторів – представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря та представник Президента у КС – Федір Веніславський.
Законопроєкт пропонує збільшити мінімально необхідну кількість голосів з 10 до 12 для ухвалення рішення Великою палатою Конституційного Суду України. Крім того, автори також пропонують зміни, які передбачають, що Регламент КСУ затверджується законом.