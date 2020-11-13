Баканов вважає, що депутатський законопроєкт про реформу СБУ послабить безпеку країни

Проєкт закону про реформування СБУ, підготовлений народними депутатами, суттєво відрізняється від поданого Президентом варіанту та послабить безпеку країни у разі його ухвалення, тому його треба доопрацювати.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова СБУ Іван Баканов в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Я підтримую реформу, якщо в неї вкладається бажання зробити зі Служби надсучасну структуру, з найкращими фахівцями та технічними можливостями, які зможуть допомогти ефективно нейтралізувати безпекові загрози… Оцінюючи законопроєкт, який був зареєстрований у жовтні парламентським комітетом з питань нацбезпеки, оборони та розвідки під №3196-Д, особисто я спостерігаю протилежне. Цей текст настільки далекий від першого варіанту, поданого Президентом, що комітет навіть прибрав його з авторів», - заявив Баканов, додавши, що не можна розробляти закон про СБУ без СБУ.

Очільник СБУ переконаний, що питання реформування спецслужб стало занадто політизованим, та не виключив впливу ворожих спецслужб на цей процес.

«На жаль, питання реформи СБУ справді стало занадто політизованим. Не здивуюся, якщо на цей процес намагаються впливати і ворожі спецслужби. Підірвати довіру до всього сектору безпеки і оборони ще на етапі реформи, а заодно і боєздатність військових – теж спецоперація. Учасникам дискусії потрібно це розуміти і вміти вчасно зупинитися, зокрема і в публічному обговоренні деяких норм», - наголосив Баканов.

Відповідаючи на запитання, які норми законопроєкту можуть завдати шкоду безпеці держави, він зазначив, що позбавлення СБУ функцій досудового розслідування і передача їх повноважень іншому органу спричинить не лише дублювання компетенцій, а й зробить неможливим належне розслідування, оскільки справи, які має в своєму провадженні Служба безпеки, мають свою специфіку.

Також, за словами Баканова, в новому проєкті закону СБУ повністю відсторонено від «економічних злочинів». «Законодавці пішли механічним шляхом - вилучили із завдань, функцій і повноважень усі положення, які стосуються економіки. Ніхто навіть не згадав ні об'єктів критичної інфраструктури, ні про способи встановлення транснаціональними корпораціями контролю над стратегічними підприємствами і ліквідними секторами економіки», - пояснив глава СБУ.

Баканов також зазначив, що новий документ руйнує систему боротьби з оргзлочинністю, і небезпека такого підходу полягає в тому, що оргзлочинність використовують іноземні спецслужби для розвідувально-підривної діяльності проти України. «Це і фінансування тероризму й сепаратизму, і корупційне проникнення агентури до державних органів», - наголосив він.

Говорячи про можливість зміни процедури призначення глави СБУ, Баканов зазначив, що в законопроєкті чітко простежується бажання обмежити конституційне право Президента України обирати кандидатуру на посаду глави СБУ і право Верховної Ради - затверджувати цю кандидатуру за його поданням.

На думку очільника СБУ, законопроєкт потребує доопрацювання, оскліьки «від захисту державної безпеки в ньому мало що залишилося».

Як повідомляв Укрінформ, раніше група народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Завітневичем зареєструвала у Верховній Раді доопрацьований законопроєкт щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (№3196-д). Текст документа оприлюднено на сайті парламенту 28 жовтня.

24 вересня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відбулася презентація нової редакції законопроєкту №3196 «Про Службу безпеки України». Проте за результатами обговорення члени комітету вирішили провести додаткове засідання задля узгодження документа. Як пояснив секретар комітету Роман Костенко (фракція партії «Голос»), в проєкті «є багато питань щодо функцій – наявності чи відсутності слідства, передачі функцій Держспецзв’язку до СБУ».

20 жовтня Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти за основу законопроєкт №3196 «Про внесення змін до закону Про Службу безпеки України».

Відповідно до пояснювальної записки, законопроєкт спрямований на підвищення інституційної спроможності Служби безпеки України із забезпечення державної безпеки та приведення законодавства, що регулює діяльність СБУ.