Баканов - про боротьбу з корупцією: 143 посадовці звільнені, 104 - засуджені

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з керівництвом Служби безпеки.

Про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що генпрокурор під час зустрічі заслухала інформацію голови СБУ Івана Баканова та його першого заступника Василя Малюка щодо результатів роботи відомства за 9 місяців. Учасники зустрічі обговорили протидію корупції.

Венедіктова наголосила на важливості координації зусиль з метою пришвидшення результатів у цій сфері до кінця року.

«З точки зору викриття таких правопорушень у Служби безпеки дійсно є динаміка і результати. Ми маємо блокувати і руйнувати цілі корупційні схеми. Перемога в цій боротьбі можлива тільки при комплексному підході. Крім цього, треба зосередитись на відшкодуванні збитків у цій категорії справ», - наголосила генпрокурор.

Баканов повідомив, що з початку року за матеріалами СБУ розпочато 510 кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів, повідомлено про підозру 679 особам, 104 особи засуджені, 143 посадовці звільнені з посад. За його інформацією, в органах влади різних рівнів СБУ виявлено найбільше корупційних правопорушень.

Учасники наради заслухали деталізовану інформацію про викриття проявів корупції серед працівників контролюючих та правоохоронних органів. Зокрема, щодо таких фактів розпочато 208 проваджень.

Фото: gp.gov.ua