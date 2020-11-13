СБУ за два роки викрила 120 злочинних угруповань, які впливали на місцеву владу – Баканов

Служба безпеки України за два останніх роки викрила 120 організованих злочинних угруповань, що мали вплив на місцеву владу за рахунок розгалужених корупційних зв’язків.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова СБУ Іван Баканов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

«Стратегія національної безпеки України акцентує увагу на тому, що спецслужби іноземних держав, насамперед Російської Федерації, продовжують розвідувально-підривну діяльність проти України. Вони намагаються підсилювати сепаратистські настрої, використовують організовані злочинні угруповання і корумпованих посадових осіб, прагнуть зміцнити інфраструктуру впливу», - наголосив Баканов.

За його словами, лише за два останніх роки СБУ викрила 120 організованих злочинних угрупувань, які мали вплив на місцеву владу за рахунок розгалужених корупційних зв’язків, своїх представників у владі, легалізації бізнесу і відмиванню коштів. «Маємо докази, що деякі з цих організованих злочинних угрупувань на Сході використовували російські спецслужби… Ці ОЗУ, наприклад, забезпечували проникнення російських фінансово-промислових груп у стратегічні галузі нашої економіки. І тому Стратегія національної безпеки вказує на те, що за спецслужбою необхідно зберегти повноваження, зазначені у згаданих вище рекомендаціях», - пояснив очільник СБУ.

Він вважає, що в новому законопроєкті щодо реформування СБУ необхідно зберегти завдання спецслужб щодо протидії розвідувально-підривній діяльності проти України та контррозвідувальний захист економічної безпеки держави, так само як і правоохоронні функції. Баканов засудив спроби знищити в Службі підрозділи, а по факту - фахівців, що спеціалізуються саме на цих питаннях.

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відбулася презентація нової редакції законопроєкту №3196 «Про Службу безпеки України». Проте за результатами обговорення члени комітету вирішили провести додаткове засідання задля узгодження документу. Як пояснив тоді секретар комітету Роман Костенко, в проєкті «є багато питань щодо функцій – наявності чи відсутності слідства, передачі функцій Держспецзв’язку до СБУ».

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20 жовтня Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти за основу законопроєкт №3196 «Про внесення змін до закону Про Службу безпеки України».

Відповідно до пояснювальної записки, законопроєкт спрямований на підвищення інституційної спроможності Служби безпеки України із забезпечення державної безпеки та приведення законодавства, що регулює діяльність СБУ.