У Раді готують новий законопроєкт про СБУ – депутатка

У Верховій Раді готують до реєстрації нову редакцію законопроєкту щодо діяльності Служби безпеки України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила заступниця голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу ZIK.

«Готується до реєстрації нова редакція закону (законопроєкту – ред.) про Службу безпеки України, і от якраз економічні функції, розслідування економічних злочинів у СБУ не буде. Тобто вони перейдуть під Бюро економічної безпеки, що має стати більше аналітичним органом, аніж силовим», – зазначила депутатка.

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відбулася презентація нової редакції законопроєкту №3196 «Про Службу безпеки України». Проте за результатами обговорення члени комітету вирішили провести додаткове засідання задля узгодження документу. Як пояснив секретар комітету Роман Костенко (фракція партії «Голос»), в проєкті «є багато питань щодо функцій — наявності чи відсутності слідства, передачі функцій Держспецзв’язку до СБУ».