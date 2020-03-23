Новий закон про СБУ варто ухвалити якнайшвидше — експерти
Таку думку висловили експерти, аналізуючи законопроєкт про СБУ, поданий до парламенту Президентом Володимиром Зеленським.
«Цей закон є певним чином еволюційним. Він принаймні не руйнує те, що є, а разом з КПК спроможний побудувати нову ефективну структуру. Це своєрідний «кодекс» служби – більш сучасний, ніж той, який був з 1992 року і вже повністю вихолощений змінами і доповненнями», – вважає адвокат «Столичної колегії адвокатів» Геннадій Дубов.
Політолог Андрій Вігірінський підкреслює, що новий закон про СБУ містить достатньо широкі рамки повноважень, оскільки детально спрогнозувати ризики для нацбезпеки неможливо. «Ще 10-20 років тому про ті ж кіберзагрози не можна було говорити як про щось реальне, а еволюція загроз відбувається постійно», – зазначив Вігірінський.
Експерти пояснили, які основні вимоги суспільства до СБУ і те, як вони будуть реалізовані в новому законі.
Наприклад, раніше органи прокуратури могли залучати слідчих СБУ до своїх досудових розслідувань. А бізнес сприймав прихід на підприємство оперативника як тиск. «У законі це забирається і ставиться пряма заборона на залучення Служби безпеки», – підкреслив Дубов.
Експерти наголошують, що чимало аспектів роботи спецслужби мають залишатися непублічними, як-от контррозвідка, розробка і прогнозування ризиків, робота оперативників під прикриттям. «Якби відбору таких кадрів передувало відкрите інтерв’ювання, то представники громадянського суспільства, делеговані окремими посольствами, були би обізнані про весь оперативний склад спецслужби», – зазначив Вігірінський.
Він прогнозує, що законопроєкт може бути ухвалений у другому-третьому кварталі.
Як повідомлялося, у березні Президент вніс до парламенту законопроєкт про реформу СБУ.