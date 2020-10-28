Раді пропонують удосконалити діяльність СБУ

Група народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Завітневичем зареєстрували у Верховній Раді доопрацьований законопроєкт щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (№3196-д).

Як передає Укрінформ, текст документу оприлюднено на сайті парламенту 28 жовтня.

Законопроєкт передбачає регулювання діяльності СБУ відповідно до сучасних викликів і загроз державній безпеці України.

Цей законопроєкт має замінити закони «Про Службу безпеки України» і «Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України», якими наразі регулюється діяльність СБУ.

У доопрацьованому проєкті автори пропонують, зокрема, запровадити новий понятійний апарат, привести у відповідність із законом «Про національну безпеку України» статус СБУ, посилити контррозвідувальний та антитерористичний напрямки діяльності СБУ і розширити її повноваження щодо застосовування сил і засобів проти терористичних організацій, незаконних збройних і воєнізованих формувань, транснаціональних злочинних угруповань за межами України, а також щодо проведення спеціальних інформаційних операції та протидії проведенню таких операцій проти України.

При цьому в документі розмежовуються контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності СБУ. У зв’язку з цим запропоновано із закону «Про оперативно-розшукову діяльність» виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів. Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.

У проєкті закону також запропоновано багаторівневі механізми превентивного реагування на загрози державній безпеці: пропозиції, офіційне застереження, подання СБУ. Зокрема передбачається розширення можливості превентивних дій Служби щодо протидії розвідувально-підривній діяльності проти України. Відповідні зміни пропонується внести до законів «Про державну таємницю», «Про телебачення і радіомовлення» та до Виборчого кодексу України.

Так, Виборчий кодекс автори законопроєкту пропонують доповнити положеннями, згідно з якими організація політичної партії не може бути суб’єктом виборчого процесу у разі, якщо стосовно неї СБУ внесла до Центральної виборчої комісії подання. У ньому СБУ матиме надати інформацію здійснення політсилою сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності або інших дій, спрямованих на порушення недоторканності державного кордону України, проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Таке подання СБУ вноситиме до ЦВК не пізніше ніж за 45 діб до дня проведення виборів. При цьому Центрвиборчком зобов'язуватиметься невідкладно оприлюднити на своєму сайті інформацію про надходження відповідного подання. Кандидатам від таких партій ЦВК відмовлятиме у реєстрації або ж скасовуватиме її в разі отримання подання від СБУ.

Окрім цього, законопроєкт визначає механізми протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб, незаконних збройних формувань і терористичних організацій із використанням громадських організацій і політичних партій, а також засобів масової інформації.

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У проєкті також пропонується виключити СБУ із закону «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». Таким чином, буде ліквідовано спеціальні підрозділи СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Натомість можливість протидіяти організованій і транснаціональній злочинності передбачено з позицій протидії розвідувально-підривній діяльності на шкоду Україні.

При цьому пропонується суттєво обмежити правоохоронну функцію СБУ шляхом поступової (до 2024 року) передачі функції досудового розслідування до Державного бюро розслідувань.

Доопрацьований проект містить положення, спрямовані й на оптимізацію організаційно-штатної структури СБУ. Зокрема в ньому передбачено поетапне скорочення штатної чисельності Служби, визначено нові стандарти соціальних гарантій співробітникам Служби та їх грошового забезпечення, збільшення якого до передбаченого у проекті рівня планується здійснити поетапно.

Також передбачено часткову демілітаризацію Служби безпеки України з переходом на спеціальні звання.

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відбулася презентація нової редакції законопроєкту №3196 «Про Службу безпеки України». Проте за результатами обговорення члени комітету вирішили провести додаткове засідання задля узгодження документу. Як пояснив секретар комітету Роман Костенко (фракція партії «Голос»), в проєкті «є багато питань щодо функцій – наявності чи відсутності слідства, передачі функцій Держспецзв’язку до СБУ».

20 жовтня Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти за основу законопроєкт №3196 «Про внесення змін до закону Про Службу безпеки України».

Відповідно до пояснювальної записки, законопроєкт спрямований на підвищення інституційної спроможності Служби безпеки України із забезпечення державної безпеки та приведення законодавства, що регулює діяльність СБУ.

Фото: СБУ