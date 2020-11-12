Рада має виробити одну законодавчу пропозицію, щоб вирішити конституційну кризу – Веніславський

На нараді за участю Президента Володимира Зеленського було вирішено узагальнити всі законодавчі ініціативи, які наразі є у Раді, і виробити одну фундаментальну законодавчу пропозицію, яка дозволить вирішити конституційну кризу найбільш легітимним способом.

Як передає Укрінформ, про це розповів представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Сьогодні була нарада за участі Президента онлайн. І було прийнято рішення, що дійсно треба узагальнити всі законодавчі ініціативи, які на сьогоднішній день є у Верховній Раді, виробити одну фундаментальну законодавчу пропозицію, яка дозволить вирішити цю ситуацію найбільш легітимним способом”, - зазначив Веніславський.

Політик уточнив, що Верховна Рада і Офіс Президента мають “виробити ті законодавчі пропозиції, які унеможливлять повторення такої ситуації в майбутньому і забезпечать дійсно абсолютну суспільну довіру до цього дуже важливого державно-правового інституту, якої, на превеликий жаль, на сьогоднішній день немає”.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський в зв'язку з рішенням КС скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада було зареєстровано законопроєкт №4319 "Про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)", серед його авторів – представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря та представник Президента у КС – Федір Веніславський.

Законопроєкт пропонує збільшити мінімально необхідну кількість голосів з 10 до 12 для ухвалення рішення Великою палатою Конституційного Суду України. Крім того, автори також пропонують зміни, які передбачають, що Регламент КСУ затверджується законом.