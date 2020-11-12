Спілкування Веніславського з окремими суддями може свідчити про вплив на них - КСУ

Візити Федора Веніславського до Конституційного суду, які не пов'язані з виконанням його повноважень представника президента у суді, можуть свідчити про вплив на окремих суддів.

Як передає Укрінформ, така заява опублікована на сайті суду.

"...Зафіксовані візити Федора Веніславського до Конституційного Суду України, які не пов’язані з виконанням представництва Президента в КСУ, його спілкування з окремими суддями можуть свідчити про незаконний вплив на них з метою блокування розгляду справ, що є категорично недопустимим. Припускаємо, що все це може бути пов’язане з його політичною діяльністю, оскільки зазначені дії не входять до його безпосередніх повноважень як представника Президента в Конституційному Суді України", - йдеться в заяві.

У КС проаналізували низку публікацій та заяв пана Веніславського, зокрема, його інтерв'ю від 11 листопада одному зі ЗМІ, у якому він повідомив, що текст рішення суду був в Офісі Президента у день його ухвалення 27 жовтня, іще до офіційного оприлюднення.

"З огляду на викладене, Конституційний Суд України звертається до представника Президента у КСУ повідомити, яким чином та хто в порушення вимог чинного законодавства передав Офісу Президента текст рішення Конституційного Суду України ще до його офіційного оприлюднення на офіційному вебсайті Суду", - зазначили у суді.

З приводу висловлювань Веніславського про стан здоров’я суддів працівників Секретаріату, у відомстві повідомили, що у КС зафіксовано захворювання на COVID-19 у декількох суддів.

У зв’язку з цим судді працюють у дистанційному режимі. "Жодних судових засідань за участі суддів, у яких діагностовано захворювання чи його ознаки, не відбувалося"- повідомили у КС.

Також у суді вважають, що дискредитувати КС намагається не лише Веніславський, але і голова НАЗК Олександр Новіков, який "веде інформаційну війну з метою приховати свої неправомірні дії щодо виконання рішення КСУ та запобігти юридичній відповідальності за це".

Як повідомляв Укрінформ, Веніславський в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив, що декілька суддів відмовляються брати участь у засіданнях до врегулювання політичної кризи, пов'язаної зі скасуванням ст. 366-1 ККУ та контрольних повноважень НАЗК.

Він додав, що через коронавірус "на лікарняному і на самоізоляції перебуває на даний момент чотири судді - якраз ті, які голосували проти того рішення".

Веніславський також розповів, що, за інсайдерською інформацією, у КС біля 40 працівників уже перехворіли або хворіють на коронавірус.

27 жовтня КС визнав неконституційною статтю 366-1 ККУ, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними контрольні повноваження НАЗК.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці й обороні. На засіданні було прийнято рішення поновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонував припинити повноваження чинного складу КС, однак законопроект поки не знайшов підтримки у парламенті.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада повідомив про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.