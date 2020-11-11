Кравчук у ТКГ закликав провести обмін полоненими до кінця року

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук закликав до кінця цього року повернути усіх взаємно утримуваних осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці українська делегація в ТКГ за результатами засідання 11 листопада.

«Глава української делегації закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їх прагнення домовитись і щодо решти позицій», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 112 українців незаконно утримуються в місцях позбавлення волі на території РФ та незаконно анексованого Криму, 235 українських громадян перебувають у полоні ОРДЛО.