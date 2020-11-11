На Кабміні заслухають кандидатів на посади голів низки ОДА

На Кабміні заслухають кандидатів на посади голів низки ОДА

Укрінформ
Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні заслухає кандидатів на посади голів низки облдержадміністрацій.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми заслухаємо кандидатів на посади голів низки облдержадміністрацій, щоб уряд мав змогу оцінити кожного претендента до голосування", - сказав Шмигаль.

Він додав, що голови ОДА у сучасних умовах епідемічної ситуації мають приймати швидкі та ефективні рішення.

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Як повідомлялося, на засіданні 4 листопада Кабмін погодив проєкти указів Президента України про звільнення Віталія Федоріва з посади голови Івано-Франківської ОДА (за угодою сторін); Максима Куцого - з посади голови Одеської ОДА (за угодою сторін); Романа Грищенка - з посади голови Сумської обласної державної адміністрації (за угодою сторін).

Глава уряду Денис Шмигаль зазначив, що ці кадрові рішення прийнято через недостатню ефективність роботи посадовців.

5 листопада Президент звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій.

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