На Кабміні заслухають кандидатів на посади голів низки ОДА

Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні заслухає кандидатів на посади голів низки облдержадміністрацій.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми заслухаємо кандидатів на посади голів низки облдержадміністрацій, щоб уряд мав змогу оцінити кожного претендента до голосування", - сказав Шмигаль.

Він додав, що голови ОДА у сучасних умовах епідемічної ситуації мають приймати швидкі та ефективні рішення.

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Як повідомлялося, на засіданні 4 листопада Кабмін погодив проєкти указів Президента України про звільнення Віталія Федоріва з посади голови Івано-Франківської ОДА (за угодою сторін); Максима Куцого - з посади голови Одеської ОДА (за угодою сторін); Романа Грищенка - з посади голови Сумської обласної державної адміністрації (за угодою сторін).

Глава уряду Денис Шмигаль зазначив, що ці кадрові рішення прийнято через недостатню ефективність роботи посадовців.

5 листопада Президент звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій.