Кава у Хмельницькому: КСУ взявся за справу щодо штрафу Зеленському

Конституційний Суд відкрив провадження у відповідь на запит офіційно розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення Президента України до адміністративної відповідальності.

Як передає Укрінформ, така інформація розміщена на сайті суду у розділі “Конституційні подання”.

“Ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати Суду”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що таке подання до КСУ надійшло від Верховного суду.

У тексті конституційного подання від ВСУ зазначається, що раніше до ВС надійшло звернення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області щодо скликання Пленуму ВС для вирішення питання про звернення до КСУ щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 105 Конституції в аспекті можливого притягнення Президента до адмінвідповідальності за вчинення адмінправопорушення під час виконання повноважень.

Уточнюється, що необхідність такого звернення до КСУ зумовлена тим, що на розгляді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області перебуває справа про адмінправопорушення щодо Зеленського за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 44-3 “Порушення правил щодо карантину людей” КУпАП.

У ВС відзначили, що у Конституції імунітет глави Української держави визначено без конкретних параметрів, короткою формулою, а також, що в Конституції не конкретизовано, у чому саме полягає недоторканність Президента. Водночас, у Верховному суді повідомили, що в українському законодавстві немає норм, які б деталізували імунітет Президента та уточнювали підстави і процесуальний порядок притягнення глави Української держави до відповідальності за вчинення адмінправопорушень.

У ВС уточнили, що алгоритм визначення складових недоторканності Президента наведено в рішенні КСУ від 10 грудня 2003 року № 19-рп\2003 у справі за конституційним поданням 47 нардепів про офіційне тлумачення положень частини 1 статті 105, частини 1 статті 111 Конституції, і що питання про те, чи можна Президента притягнути до адмінвідповідальності, у цьому рішенні не розкрито.

Окремо у ВСУ уточнили, що Президент є суб'єктом окремих адмінправопорушень, зокрема — на нього поширюється дія Закону “Про запобігання корупції” та є суб'єктом окремих адмінпорушень, передбачених кількома статтями КУпАП.

Уточнюється, що правоохоронні органи складають протоколи про вчинення Президентом адмінправопорушень і ці протоколи надсилаються до судів для ухвалення рішень про притягнення глави Української держави до адмінвідповідальності, і зазначається, що національні суди не завжди однаково підходять до вирішення питань про притягнення Президента до адмінвідповідальності.

У Верховному суді повідомили, що Пленум ВС вважає, що існують підстави для офіційного тлумачення статті 105 Конституції, тож ВС звернувся до КСУ щодо відкриття провадження за конституційним поданням Верховного Суду щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 105 Конституції в аспекті можливого притягнення Президента до адмінвідповідальності за вчинення адмінправопорушення під час виконання повноважень.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3 червня відвідав кав'ярню у Хмельницькому. Разом із Зеленським за одним столиком усередині кафе були щонайменше п'ять осіб, зокрема перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, очільник Хмельницького Олександр Симчишин та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

При цьому на той момент урядом була заборонена діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях до 5 червня. Дозволялося працювати тільки літнім майданчикам, зокрема під тентами, а за одним столом дозволялося перебувати не більш чотирьом відвідувачам одночасно.

10 червня Зеленський заявив, що за порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину йому виписали штраф.