Кава у Хмельницькому: місцевий суд не зміг оштрафувати Зеленського

Хмельницький міськрайонний суд зупинив провадження у справі стосовно Президента Володимира Зеленського щодо порушення карантину під час робочої поїздки до Хмельницького, коли він разом з іншими високопосадовцями пив каву в кафе.

Суд постановив звернутися до Верховного Суду за тлумаченням статті Конституції про недоторканність Президента, інформує у Facebook сайт “Є”, який здійснював трансляцію із зали суду.

“Суддя постановив: звернутися до голови Верховного Суду щодо скликання пленуму Верховного Суду для прийняття рішення про звернення до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення ч. 1 ст 105 Конституції України, а саме: “Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. (...) Провадження у справі відносно Володимира Зеленського зупинити”, - зачитав суддя Андрій Місінкевич.

У коментарі Укрінформу прессекретар ВСУ Марія Швенько зазначила, що Верховний Суд України ще не отримував звернення від Хмельницького міськрайонного суду щодо справи відносно Президента Володимира Зеленського щодо порушення карантину під час робочої поїздки до Хмельницького.

«Наразі не отримували такого звернення. Як тільки отримаємо - одразу повідомимо на наших інформаційних ресурсах" - сказала вона.

Як повідомлялося, 19 червня у Хмельницькому міськрайонному суді розглядаються справи про адміністративні правопорушення правил карантину Президентом України Володимиром Зеленським, окремими високими посадовими особами країни та першими керівниками місцевої влади. У списку осіб, стосовно яких розглядаються справи про адміністративні правопорушення за протоколами, складеними працівниками ГУНП в Хмельницькій області, згідно з вимогами ст.44-3 КУпАП за порушення правил щодо карантину людей, – Президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, його перший заступник Сергія Трофимов, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької обласної держадміністрації Дмитро Габінет, Хмельницький міський голова Олександр Симчишин та приватний підприємець Андрій Мельниченко.