Кава у Хмельницькому: штраф виписали Зеленському, Єрмаку і Ляшку

За фактом порушення карантину у Хмельницькому поліція склала адмінпротоколи на власника та відвідувачів кафе, зокрема, на Президента Володимира Зеленського, голову ОПУ Андрія Єрмака, заступника голови ОПУ Сергія Трофімова, головного санлікаря України Віктора Ляшка.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Всупереч карантинним обмеженням щодо діяльності кафе (окрім терас), власник закладу відновив роботу, а відтак обслуговував відвідувачів. У результаті проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів, зокрема – Президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета та Хмельницького міського голову Олександра Симчишина», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що адміністративні матеріали, складені за ст. 44-3 КУпАП, будуть направлені на розгляд суду.

У МВС нагадали, що порушення правил щодо карантину тягне за собою накладення штрафу на громадян – від 17 000 до 34 000 гривень.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський заявив, що за порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину йому виписали штраф.